В Ессентуках маршрутка сбила насмерть женщину на переходе

Пассажирская «ГАЗель» совершила смертельный наезд на женщину на пешеходном переходе в Ессентуках. ДТП произошло на улице Володарского, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, шофер маршрутки не уступил дорогу пешеходу, пересекавшему проезжую часть по регулируемому переходу. В результате столкновения 56-летняя жительница Ессентуков скончалась на месте происшествия.

Краевая Госавтоинспекция сообщает, что за рулем находился 41-летний мужчина с водительским стажем 23 года. За последние два года он получил семь административных взысканий за нарушение правил дорожного движения.

В момент аварии в салоне маршрутного транспорта находились 13 пассажиров, которые не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Николай Аксенов