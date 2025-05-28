В Самарской области прошло предварительное голосование «Единой России»

В Самарской области завершились электронные праймериз партии «Единая Россия» перед единым днем голосования 2025 года. Среди победителей предварительного голосования оказались восемь участников специальной военной операции, трое из которых являются или были депутатами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Кроме того, в Октябрьске (одномандатный избирательный округ №) лидером стала руководительница АНО помощи и поддержки участникам СВО и их семьям «Патриот» Анна Добровольская. В Отрадном (одномандатный избирательный округ № 2116) на праймериз «ЕР» победила действующий депутат гордумы и глава центра поддержки участников специальной военной операции и членов их семей Галина Опытина.

В округе № 2107 Отрадного победителем является Владимир Илларионов, инженер филиала ООО «РН-Транспорт» и бывший боец СВО.

В Жигулевске (одномандатный избирательный округ № 9) лидером стал Артемий Степанов 2002 года рождения, член «Единой России» и участник специальной военной операции по контракту. В Кинеле (одномандатный избирательный округ № 4) больше всего голосов набрал Алексей Чистяков, депутат думы Кинеля и участник СВО.

В Чапаевске (одномандатный избирательный округ № 1) победил Александр Артемьев, кладовщик ООО «Нова» и участник спецоперации. В Тольятти (одномандатный избирательный округ № 33) лидер — Виктор Сосновский, военнослужащий, член партии «ЕР» и участник СВО.

В Кировском районе Самары (округ № 8) на праймериз победил Андрей Шихторин, участник СВО, замдиректора АНО «Комплексное пространственное развитие Самарской области», президент «Федерации горнолыжного спорта Самарской области» и участник специальной военной операции.

В Ленинском районе (округ № 19) большинство голосов набрал Денис Нурсафин, депутат Совета депутатов Ленинского района второго созыва, главный врач ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника № 2 Промышленного района» и участник СВО. В Промышленном районе лидер — Евгений Абрамкин, депутат Совета депутатов Промышленного района второго созыва, член партии и участник СВО.

По данным секретаря генсовета партии Владимира Якушева, всего было на праймериз «ЕР» в 57 субъектах зарегистрировано свыше 21,3 тыс. заявок от кандидатов, включая 1 116 участников СВО. Победителями праймериз стали 827 участников спецоперации. В прошлом году на предварительном голосовании «ЕР» победили более 300 участников СВО.

Сабрина Самедова