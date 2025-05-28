В Сочи формируется рынок сервисных резиденций с велнес-инфраструктурой

На первичном рынке Сочи зафиксировано появление нового формата недвижимости — сервисных резиденций с элементами велнес-инфраструктуры. До 2024 года аналогичные объекты в России были представлены преимущественно в формате отелей, расположенных в Карелии, Алтае, Московской области и на южных курортах, сообщает пресс-служба премии Urban.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По мнению аналитиков, в 2024–2025 годах в реализацию на сочинском рынке поступило 35 проектов общей емкостью 2,8 тыс. лотов. Объекты ориентированы на круглогодичное проживание с возможностью использования инфраструктуры полного цикла: питания, восстановительной медицины, рекреационных процедур и гостиничного сервиса. Средняя стоимость предложения составляет 1,23 млн руб. за кв. м, минимальная цена апартаментов начинается от 6,5 млн руб., максимальная достигает 688,58 млн руб. за лот площадью свыше 215 кв. м.

Согласно данным Urban, аналогичная инфраструктура сейчас внедряется в жилых комплексах бизнес- и премиум-класса в Москве: порядка 17% новостроек сегмента включают SPA, массажные кабинеты и оздоровительные зоны. Массовый и элитный сегменты демонстрируют ограниченное присутствие подобных решений из-за стоимости и технических ограничений.

Анна Гречко