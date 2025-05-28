Бастрыкин затребовал новый доклад по делу о нападении собаки на ребенка на Дону

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад у руководителя СУ СК России по Ростовской области Аслана Хуаде по уголовному делу о нападении собаки на ребенка в Волгодонске. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка потребовалась после сообщения в сети Интернет о нападении бродячей собаки крупной породы на 9-летнюю девочку в СНТ «Коммунальник» в Волгодонске. «25 мая этого года агрессивное животное набросилось на ребенка, укусив за руку. Помощь малолетней оказали находившиеся с ней родственники. Школьница доставлена в медицинское учреждение»,— пояснили в ведомстве.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.