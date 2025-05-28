Лавров обсудил украинский кризис со спецпомощником президента Бразилии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим обсудили украинский кризис и другие вопросы международной повестки. Об этом сообщили в департаменте информации и печати МИД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сергей Лавров и Селсу Аморим предметно, в откровенном ключе обменялись мнениями по текущей международной ситуации и отдельным глобальным проблемам,— говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале МИД РФ.— Особое внимание при этом было уделено украинскому кризису».

Селсу Аморим находится в Москве для участия в XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Конференция созвана Совбезом РФ и проходит в национальном центре «Россия» 27–29 мая. В международной встрече принимают участие 125 делегаций из более чем 100 стран Глобального Юга и Востока, стран СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и 14 международных организаций. Председательствует на форуме секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Анастасия Домбицкая