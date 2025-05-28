Компания «Кавказ.РФ» расширяет производство минеральных вод в три раза

АО «Кавминкурортресурсы» (КМКР), владелец месторождений минеральных вод под управлением «Кавказ.РФ», планирует к 2028 году увеличить втрое объем добычи минеральных вод и наладить собственный розлив. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на советника генерального директора «Кавказ.РФ» Юрия Ходжаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы разработали стратегию до 2028 года, при которой планируется более чем троекратное увеличение объемов добычи и, соответственно, потребления минеральных вод. Кроме того, мы разработали три сценария и приступаем к собственному розливу минеральных вод»,— сообщил Юрий Ходжаев.

В настоящее время ежедневная добыча воды составляет 6,9 тыс. куб. м. Компания рассматривает возможность либо розлива минеральной воды на сторонних предприятиях, либо строительства собственного производства.

КМКР эксплуатирует 43 минералопровода общей протяженностью более 64 км, расположенных в Кавминводах.

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС Роспатент) зарегистрировал заявки АО «Кавминкурортресурсы» на регистрацию наименований мест происхождения товаров — минеральную воду «Ессентуки 4», «Ессентуки 17» и «Смирновская».

Николай Аксенов