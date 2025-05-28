ГД приняла в I чтении право вдов участников СВО ездить на машинах погибших мужей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий вдовам погибших на СВО использовать принадлежавшие супругам автомобили до вступления в наследство. По действующим правилам в случае смерти владельца ГИБДД прекращает учет автомобиля, после чего пользоваться им нельзя. Санкция за нарушение — штраф 800 руб., при повторном случае — лишение прав на срок до трех месяцев.

Поправки к Гражданскому кодексу, закону «О государственной регистрации транспортных средств» и «Основам законодательства о нотариате» правительство внесло на рассмотрение в конце марта 2025 года. Документ предполагает, что супруга погибшего в зоне боевых действий сможет получить у нотариуса свидетельство на временное пользование автомобилем, который принадлежал военнослужащему. На основании этого документа можно будет поставить автомобиль на временный учет и пользоваться им до оформления наследства.

В пояснительной записке к проекту говорится, что из-за неточностей в действующем законодательстве супруги погибших как минимум полгода до вступления в наследство не могут пользоваться автомобилем и возить детей в школы и больницы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вдов оставляют у руля».

Полина Мотызлевская