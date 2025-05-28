Энергетики «Т Плюс» повысят качество горячего водоснабжения жителей Ленинского района Перми

Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» приступили к реконструкции квартальных тепловых сетей от центрального теплового пункта ЦТП-15 в Ленинском районе Перми. До начала отопительного сезона здесь будет переложено 1,9 км трубопроводов горячего водоснабжения и построена циркуляционная линия.

Также будут обновлены теплообменники 1-й и 2-й ступеней горячего водоснабжения и модернизирован парк насосного оборудования, которые обеспечивают подачу горячей воды клиентам. Выполняемые мероприятия позволят повысить качество подачи коммунальных услуг для жителей шести многоквартирных домов и одного детского сада. Это адресные меры по модернизации теплосетевой инфраструктуры краевой столицы, которые системно реализует «Т Плюс» в Пермском крае.

В ходе весенне-летней подготовки в Перми энергетики «Т Плюс» планируют заменить 18 участков изношенных труб на улицах Тургенева, Самаркандская и других, а также в микрорайонах Кислотные дачи и Молодёжный.

«Своевременная замена изношенных трубопроводов позволяет обеспечить запас прочности системы теплоснабжения города Перми. Это необходимо, чтобы выдерживать нагрузку в период осенне-зимнего максимума нагрузок. Это также обеспечивает высокий уровень качества услуг теплоснабжения для пермяков», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

В Перми «Т Плюс» отвечает за теплоснабжение:

• 698 социальных объектов: детсады, школы, больницы.

• 228 учебных заведений: вузы, колледжи.

• 18 центров культуры.



• 5430 многоквартирных домов.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»