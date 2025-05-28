Проверенная временем и завоевавшая любовь петербуржцев «Классика на Дворцовой» уже давно приобрела статус одного из современных символов города. Вот уже 13 лет «Классика на Дворцовой», проходящая при поддержке правительства Санкт-Петербурга, остается кульминационным музыкальным событием в честь празднования дня города. Совокупная аудитория проекта составляет более 15 млн человек в год. Ежегодно в крупнейших городах регионов России в рамках празднования Дней города проходит показ видеоверсии «Классики на Дворцовой». 30 мая в День города зрителей гала-концерта «Классика на Дворцовой» ждет встреча с «высшей лигой» мирового оперного искусства. Накануне «Ъ-СПб» побеседовал с одним из участников гала-концерта, приглашенным дирижером государственного академического Большого театра России Артемом Абашевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер государственного академического Большого театра России Артем Абашев

Фото: «Классика на Дворцовой» Дирижер государственного академического Большого театра России Артем Абашев

Фото: «Классика на Дворцовой»

— «Классика на Дворцовой» — один из главных музыкальных символов Петербурга. Что лично для вас делает этот проект особенным?

— Проект «Классика на Дворцовой» особенный для меня именно потому, что Дворцовая площадь — сердце имперского Петербурга, основанного Петром. И это прекрасно, что в таком месте в наши дни звучит классика — русская, мировая. Впрочем, как и музыка различных стилей и направлений

— Вы участвуете в гала-концерте «Классика на Дворцовой» не впервые, какой из концертов запомнился вам особенно ярко и сильно — и почему?

— Я участвую в проекте второй раз и могу сказать, что в этом году программа стала намного масштабнее. И я очень рад, что в этом году есть такой запрос на большую по времени программу. Это значит, что людям очень понравилось, они остались в прошлом году в полном восторге. До этого мы с Екатериной Галановой, художественным руководителем фестиваля балета Dance Open, делали концерт, посвященный Петру Первому. Это был опен-эйр на территории Михайловского замка, в исторических «декорациях». И могу сказать, что такие «классические» опен-эйры пользуются большим успехом. На мой взгляд, проект «Классика на Дворцовой» дарит людям очень много позитивных эмоций. Я считаю, что это самое главное. И будет замечательно, если это будет продолжаться всегда.

— Как проект изменился за эти годы, какие новые элементы зрители увидят в 2025 году?

— Проект очень многолюдный и многообразный, здесь представлены и визуал, и проекция, и свет, и танцы. Об этом подробнее могут рассказать организаторы. Если говорить о музыкальной части, за которую я отвечаю, могу сказать, что в принципе тот же состав, что у меня был в прошлом году. Это хор, это оркестр, солисты, инструменталисты, певцы.

— Дворцовая площадь — грандиозная, но сложная площадка для акустики. Как удается добиться студийного звука в открытом пространстве?

— Ну, подобные мероприятия проходят достаточно регулярно, и технология проведения концертов на открытом воздухе известна по всему миру. Все, что касается этих особенностей, решается оперативно и профессионально замечательной командой звукорежиссеров. Мы собираемся на репетицию, на которой отстраиваются все микрофоны, все инструменты, подзвучивается хор и так далее. И, в общем, все это звучит максимально естественно. Публика слышит все фактически максимально приближенно к залу. То, что это огромная территория и есть реверберация, эхо — естественно на открытом воздухе.

— А для вашей работы как дирижера это что-то меняет?

— Вы знаете, есть определенные тонкости, когда ты слышишь отзвуки от аккордов, которые ты сыграл долю секунды назад. И это мне как дирижеру необходимо учитывать. Но у меня довольно большой опыт концертов и исполнений на открытом воздухе, поэтому проблем нет, я уже к этому привык.

«Классика на Дворцовой» — это неизменно только живое звучание, практически студийный звук. За дирижерским пультом Академического симфонического оркестра Петербургской Филармонии в этом году один из лучших дирижеров страны — Артем Абашев. В биографии музыканта: позиции приглашенного дирижера екатеринбургского театра «Урал Опера Балет», Большого театра, выступления на фестивале «Мариинский», на оперных и симфонических сценах Франции, Ирландии, Греции, Вьетнама. Уже в 2013?м он стал дирижером Пермского театра оперы и балета, в 2019?м возглавил его, сменив на этом посту Теодора Курентзиса. Причем первый же самостоятельный спектакль Абашева получил восемь номинаций на премию «Золотая маска».

— Каждый номер в программе — это как миниспектакль: с декорациями, видеоартом, хореографией. Как удается выстроить баланс между музыкой и визуальными эффектами?

— Здесь, наверное, можно дать «технический» ответ. Дело в том, что все исполнения прохронометрированы, это позволяет избежать сбоев. Я не стараюсь, конечно, из раза в раз быть точным, как метроном, мы все живые люди. Но хореография, танцоры ориентируются на музыку так или иначе, а весь визуал, который представлен на сцене, делается с привлечением специалистов с музыкальным образованием, которые синхронизируют все действо.

— Проект собирает звезд мировой оперы. Можете немного рассказать о том, как происходит выбор солистов?

— Выбор солистов делается среди тех артистов, от которых будет в восторге публика и в которых заинтересованы организаторы.

— А вы как-то участвуете? Может быть, в обсуждениях?

— Нет, я не участвовал, но по опыту прошлых концертов ясно, что здесь если даже можно поучаствовать, то мое участие будет, скажем так, незначительным. В любом случае выберут самых лучших.

— А сами вы, может быть, порадовались за каких-то участников, с которыми вам по каким-то причинам приятно работать? Или за зрителей, что они увидят того или иного артиста?

— Вы знаете, у меня очень большой опыт работы в театре с певцами, с самыми разными коллективами. И я могу сказать, что вот таким образом в корне неверно подходить к проекту. Не может быть любимчиков, не может быть кого-то особенного, все особенные, каждый особенный, каждый уникален в своем роде. И каждый достоин внимания не только моего, но и коллег, и публики. Поэтому условия для всех равны, и для меня тоже.

— Проект собирает звезд мировой оперы. В этом году в концерте участвуют музыканты из разных стран — как международный состав артистов влияет на атмосферу «Классики на Дворцовой»?

— Мы все замечательно общаемся, это непринужденное такое общение, которое происходит за кулисами, а затем переносится на сцену, где все чувствуют себя максимально свободно. Конечно, это создает живую творческую атмосферу, все действуют, можно сказать, в едином порыве.

— Ежегодно концерт транслируют в 15 разных городах России, чувствуете ли вы ответственность за то, что «Классика на Дворцовой» стала частью Дня города не только для петербуржцев?

— Конечно, я чувствую ответственность и гордость. Но надо понимать, что такие проекты — это огромный масштаб. Как правило, ведутся прямые трансляции, а потом гала-концерт показывают еще и в записи. Поэтому я ориентируюсь не на 15 городов, а на всю Россию, чтобы в каждом уголке нашей страны люди могли присоединиться к этому празднику и получить массу удовольствия.

— Оркестр и хор находятся на сцене весь вечер без перерыва, как артисты готовятся к такому марафону? Случались ли какие-то курьезные моменты или накладки во время репетиций, выступлений?

— Репетиции по факту происходят непосредственно в день концерта. Поэтому все, что нужно отстроить с музыкантами,— это в принципе технически решаемо. Они очень опытные люди и готовы к таким марафонам. Самое главное — дать им вдохновение и смысл того, что мы делаем. И тогда время пролетит незаметно.

— А сколько времени вы проводите на сцене в день концерта?

— Сам концерт в этот раз будет идти около двух часов. Подготовка и репетиция займут еще три-четыре часа. Все это время я буду находиться за дирижерским пультом

— Есть ли у вас какие-то секреты профессиональные, как выдержать столько часов на сцене?

— Если бы мы выходили на такие концерты раз в десять лет, то, наверное, какие-то секреты были бы. А люди занимаются этим всю жизнь, и даже когда еще только учатся в консерватории, уже участвуют в разных проектах — и экспериментальных, и на открытом воздухе. Поэтому, когда мы говорим о профессиональном коллективе, таком как Академический симфонический оркестр Филармонии, тут уже таких вопросов не возникает. Могу сказать, что главный секрет для любого музыканта, залог его прекрасной работы и самоотдачи на концерте — это вдохновение и увлеченность процессом.

— А бывают ли не зависящие от вас, от вашего мастерства курьезные моменты во время концертов на открытом воздухе?

— Иногда такое случается. Могу вспомнить моменты, когда вдруг подует сильнее ветер и у тебя улетают ноты. Вот это, наверное, курьезом может быть для меня, потому что я сам это вижу. Но как это выглядит со стороны — другой вопрос. Сцена большая, расстояние большое, может быть, никто этого и не замечает.

— Как-то приходится от этого защищаться, прикреплять ноты?

— Да, да, обязательно. На прищепочки прикрепляем, или сверху можно тяжелое что-нибудь положить. У каждого дирижера, музыканта свои способы, потому что это уже никто тебе держать не будет.

— А существует ли волнение во время таких больших концертов? Понимаю, что профессионализм, опыт,— но все-таки?

— Я могу сказать, наверно за себя, что у меня волнения за пультом не бывает. Ты полностью погружаешься в музыку, в рабочий процесс и в свое вдохновение — уже не до волнений.

— Последний вопрос: что бы вы пожелали зрителям перед концертом? Какой момент в программе 2025 года вы посоветуете ни в коем случае не пропустить?

— Я могу посоветовать и пожелать зрителям «Классики на Дворцовой» в этом году настроиться на музыкальный праздник. Драматургия будет выстроена таким образом, что от начала до конца это будет сплошная феерия. Я совершенно уверен, что это будет интересно слушать, интересно смотреть, интересно находиться на Дворцовой площади, быть и ощущать себя в центре музыки.

Беседовала Анна Кашурина