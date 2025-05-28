В Санкт-Петербурге запретили ночную работу «наливаек»

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга приняли в третьем чтении закон, запрещающий работу «наливаек» с 22:00 до 11:00. Об этом сообщается в Telegram-канале парламента. Ограничения введены в целях соблюдения прав жителей многоквартирных домов.

В пояснительной записке «наливайки» характеризуются как небольшие торговые площади на первых этажах многоквартирных домов. По мысли законодателей, они фиктивно разделяют розничную продажу алкогольной продукции и услуги общепита, что позволяет им продавать горячительные напитки фактически круглосуточно. Согласно данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу, за истекший 2024 год в городе составлено более 17 тыс. протоколов о незаконных обороте и потреблении алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Для разграничения «наливаек» и заведений общепита, которые достойны права на ночную продажу алкоголя, депутаты разработали реестр ресторанов. Чтобы войти в этот перечень и сохранить за собой право ночной продажи, заведение должно иметь отдельный вход со стороны автомобильной дороги или пешеходной территории (не со стороны двора), зал обслуживания площадью не менее 50 кв. м, отдельные туалеты для персонала и посетителей, кухню, не менее пяти ставок в штате (включая двух поваров), договор на охрану и быть оборудованы тревожной сигнализацией.

Законодатели внесли поправку, согласно которой площадью 50 кв. м должны обладать заведения в хрущевках и панельных домах 70–80-х годов постройки. Для остальных домов — ограничение 20 кв. м.

Антиалкогольную законодательную деятельность петербургских депутатов поддержали их коллеги из Ленобласти — там на два часа ограничили продажу алкогольной продукции. Теперь купить алкоголь в регионе можно с 11:00. Ранее промежуток, когда разрешена продажа, был с 9:00 до 23:00.

Степан Мельчаков