В Тольятти разыскивают потерпевших от действий семьи риелторов

Следователи ищут граждан, которые могли пострадать от действий риелторского агентства из Тольятти. По версии следствия, сотрудники организации выкупали доли в квартирах потерпевших по минимальной цене, а затем заселяли туда маргиналов. Об этом сообщает СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следственный отдел обращается к гражданам, обладающим сведениями о противоправных действиях работников агентства недвижимости, а также к лицам, пострадавшим от действий обвиняемых, сообщить об этом в следственное управление по круглосуточному телефону: 8(846) 300-7-114», — говорится в сообщении.

Риелторское агентство из Тольятти попало в поле зрения правоохранителей в марте текущего года после выхода на федеральном телеканале сюжета о преступлениях. В апреле были задержаны руководители и сотрудники организации.

Изначально им вменили только один эпизод преступления, совершенного в 2024 году. Но позже силовики установили, что преступная деятельность фигурантов продолжается более 30 лет.

В частности, следствие установило, что риэлтерское агентство действовало в составе преступного сообщества, которое появилось в 1992 году. Его создали супруги, а сотрудником организации был их сын.

Подозреваемых задержали. В отношении руководства и сотрудников агентства было возбуждено уголовное дело о принуждении к сделкам организованной группой (п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ). Также бывшему и действующему директорам агентства вменили организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

Из всех задержанных только сын организаторов фирмы признался в содеянном. Остальные фигуранты уголовного дела отрицают свою вину. Все они, за исключением сына предполагаемых создателей преступного сообщества, арестованы, а сам он помещен под домашний арест. Следователи устанавливают другие факты преступлений риелторов и их соучастников.

Георгий Портнов