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В Новороссийске не допустили к работе на маршруте 12 автобусов

Санитарное и техническое состояние автобусов, а также работу кондиционеров в общественном транспорте проверили в Новороссийске. Об этом сообщили в управлении транспорта.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Работы автобусов проверили на выпуске на линию маршрутов №№ 5, 7а, 10, 11, 11а, 17, 27, 28. В двух автобусах обнаружили неполадки в системе кондиционирования. Руководителю «Автокомтранса» необходимо устранить неисправности до 29 мая.

Три автобуса были не допущены к перевозке пассажиров по причине технической неисправности. Семь единиц транспорта направили на автомойку.

Алена Воробьева

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