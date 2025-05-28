В Новороссийске не допустили к работе на маршруте 12 автобусов

Санитарное и техническое состояние автобусов, а также работу кондиционеров в общественном транспорте проверили в Новороссийске. Об этом сообщили в управлении транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Работы автобусов проверили на выпуске на линию маршрутов №№ 5, 7а, 10, 11, 11а, 17, 27, 28. В двух автобусах обнаружили неполадки в системе кондиционирования. Руководителю «Автокомтранса» необходимо устранить неисправности до 29 мая.

Три автобуса были не допущены к перевозке пассажиров по причине технической неисправности. Семь единиц транспорта направили на автомойку.

Алена Воробьева