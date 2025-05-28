Новое пожарное депо открылось в Усть-Лабинском районе

В селе Суворовском Усть-Лабинского района начало функционировать новое пожарное депо. Современное модульное здание обеспечит противопожарную защиту не только села, но и трех соседних хуторов — Железного, Украинского и Свободного. Об этом сообщает пресс-служба администрация Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«К работе в новом подразделении приступили 25 пожарных, в том числе 17 специалистов газодымозащитной службы. Всего в зоне их ответственности проживает более 7,5 тыс. человек и расположено 15 социально значимых объектов»,— отметил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

На церемонию открытия пригласили учащихся из профильных классов — пожарно-спасательного, Росгвардии, следственного комитета, казачьих, а также членов движения «Юнармия». Для школьников организовали показательные учения по тушению пожара и извлечению пострадавшего из автомобиля после ДТП. Гостям также продемонстрировали специализированное оборудование.

В планах руководства — установка на территории депо учебной пожарной башни, полосы препятствий, теплодымокамеры и баскетбольной площадки для повышения профессиональных навыков и физической подготовки сотрудников.

Анна Гречко