В логистических центрах Ростовской области простаивает до 60% мощностей

Логистические центры Ростовской области испытывают острый дефицит грузов, используя лишь 40-60% своих мощностей, а порты Таганрога вынуждены принимать пустые суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Строящиеся логистические центры объективно они не загружены — где-то на 60%, где-то на 40%. К примеру, Батайская промышленная зона — пустой современнейший логистический центр. Из-за Крымского моста в Таганрог все суда приходят пустыми, соответственно, у нас сейчас все порты потеряли половину своей возможной прибыли»,— цитирует агентство первого заместителя губернатора Ростовской области господина Господарева.

По информации, размещенной на сайте донского правительства, существенную часть железнодорожного грузопотока в регионе составляют экспортные транзитные товары, направляемые в порты Азово-Черноморского бассейна. Железнодорожные составы преимущественно транспортируют каменный уголь, нефть, нефтепродукты и строительные материалы.

«Как только ситуация стабилизируется, наши порты начнут развиваться, будет бурный рост»,— приводятся в сообщении слова вице-губернатора.

Валентина Любашенко