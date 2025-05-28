ВТБ узнал финансовые лайфхаки семей в ЮФО

По результатам опроса*, 38% южан ведут совместный бюджет, а 29% признались, что бюджет контролирует один человек. Также опрошенные отметили, что пользуются лайфхаками и различными предложениями от банков, чтобы выгодно распределять траты внутри семьи.

Более половины южан (54%) обсуждают и принимают решения о покупке совместно, 17% признались, что каждый тратит бюджет в рамках своей зоны ответственности. Различия в подходах к ведению семейных трат не портят отношения: более половины (55%) респондентов отметили, что деньги не становятся причиной ссор в семье. Однако если разногласия и возникают, то чаще всего из-за трат на ненужные вещи (27%) и избыточных подписок на сервисы (11%).

Главная статья расходов в семьях, проживающих в ЮФО,— продукты питания (63%). Почти половина опрошенных (46%) призналась, что значительные суммы уходят на мелкие покупки, которые в итоге складываются в крупные траты.

Южане поделились и своими лайфхаками для сохранения семейного бюджета. 31% опрошенных отметили, что откладывают часть зарплаты на вклады и накопительные счета. Еще один совет — пользоваться банковскими программами лояльности и получать кешбэк: 16% сравнивают предложения вместе с супругами, ищут наиболее выгодные условия и оплачивают покупки подходящей картой. 14% респондентов делят бюджет по категориям, а 9% используют наличные для контроля расходов или ищут альтернативные способы управления финансами.

«Семейный бюджет — это уже не просто цифры в таблице или приложении, а возможность для креатива. Опрос показывает, что российские семьи больше не спорят о деньгах, а вместе ищут оригинальные способы экономии: придумывают лайфхаки, осознанно подходят к выбору категорий кешбэка и сравнивают предложения перед походом по магазинам. Такой подход показывает, что россияне сегодня не просто хотят тратить — они хотят тратить с умом, а здоровая экономия становятся новой формой заботы о семье»,— отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.