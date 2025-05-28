На вторичном рынке в Ростове наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры

На вторичном рынке жилья в Ростове-на-Дону наиболее востребованными оказались однокомнатные квартиры. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов «Авито Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что Ростове самую большую долю рынка занимают именно однокомнатные квартиры — 35% от общего объема. Их средняя площадь составляет 37 кв.м. На двухкомнатные квартиры пришлось 32%, трехкомнатные — 20%, студии — 10%. Аналогичный процент зафиксировали и по спросу на жилье.

По итогам апреля 2025 года также выяснилось, что за месяц предложение вторичного жилья выросло на 1%, а в среднем по стране — на 4%. При этом аналитики заметили рост спроса на двухкомнатные и однокомнатные квартиры. Показатели в обоих случаях за месяц увеличились на 1%.

В целом заинтересованность покупателей во вторичном жилье за последние два месяца по стране почти не изменилась. В Туле готовые квартиры стали востребованнее на 7%, в Томске, Екатеринбурге и Смоленске — на 5% в каждом.

Мария Хоперская