Путин встретился в Кремле с лидером Йемена

Президент России Владимир Путин и председатель руководящего президентского совета Йемена Ришад аль-Алими, прибывший в Россию 27 мая, начали переговоры в Кремле. Российский лидер поблагодарил Йемен за сотрудничество по международным вопросам.

Как сообщал Кремль, Ришад аль-Алими планирует обсудить перспективы развития российско-йеменских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях. Президентский совет Йемена в сообщении указал, что лидер страны прибыл в Москву по приглашению Владимира Путина.

В Москве Ришад аль-Алими планирует встретиться в том числе с «высокопоставленными чиновниками Госдумы и правительства, а также с политическими, дипломатическими и интеллектуальными деятелями, интересующимися делами Йемена».

Лусине Баласян