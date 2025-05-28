В Татарстане фирма погасила 293 млн рублей налоговой задолженности в рамках дела СК

Следственное управление СК России по Татарстану прекратило уголовное дело против руководства ООО «Фортресс-Д» после того, как компания полностью погасила налоговую задолженность. Дело было возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов на сумму 293 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане фирма погасила 293 млн руб. налоговой задолженности в рамках дела СК

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане фирма погасила 293 млн руб. налоговой задолженности в рамках дела СК

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019–2022 годах руководство предприятия вносило в налоговую отчетность ложные сведения о сотрудничестве с фиктивными организациями — всего было задействовано 215 контрагентов. Таким образом, фирма уклонилась от уплаты налога на прибыль и НДС.

Нарушения были выявлены в ходе совместных мероприятий следователей СК, сотрудников УЭБиПК МВД и налогового управления Татарстана. После предъявления доказательств подозреваемые добровольно погасили всю задолженность. С учетом этого уголовное дело было прекращено в соответствии с УК РФ.

Анар Зейналов