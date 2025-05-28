Российский Красный Крест: 18% опрошенных россиян умеют оказывать первую помощь

Среди россиян в возрасте 18-35 лет навыками оказания первой медицинской помощью владеют 18%, свидетельствуют данные опроса Российского Красного Креста (есть у ТАСС). При этом интерес к теме медпомощи высок — 86% из тех, кто не обладает такими навыками, хотят научиться.

РКК проводил исследование с декабря 2024 года по февраль 2025-го. Респондентами стали 4 тыс. человек из 85 регионов.

В материале организации говорится, что 54% опрошенных читали литературу или смотрели видео об оказании первой помощи, 28% — «вовсе не умеют оказывать первую помощь». Особую заинтересованность в обучающих курсах проявляют женщины в возрасте 25-35 лет. Среди факторов, повышающих мотивацию к обучению, респонденты отметили доступность формата и наличие свободного времени.

Сейчас в России работают 124 учебных центра РКК. В прошлом году сотрудники центров провели более 30 тыс. мастер-классов для 800 тыс. человек.

Полина Мотызлевская