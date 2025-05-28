Студент КАИ отдал миллион рублей мошенникам

Мошенники вынудили студента КАИ отдать им миллион рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Казани.

Неизвестные позвонили на сотовый телефон потерпевшего и представились сотрудниками ФСБ.. Они сообщили, что с его счета был сделан несанкционированный перевод денежных средств на нужды ВСУ.

Для предотвращения этой денежной операции мошенники убедили студента передать все хранившиеся накопления незнакомому мужчине.

Неделю спустя молодой человек понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ст. 159 УК РФ (мошенничество)

Телефонные номера преступников зарегистрированы в Белгородской и Омской областях.

Дарья Сайфиева