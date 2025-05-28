Московская фирма сделает Астрводоканалу экологические разрешения за 63 млн

Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству (УКХиБ) администрации Астрахани определило подрядчика, который займется разработкой проектной экологической документации с сопровождением и получением комплексных экологических разрешений на объекты I категории негативного воздействия на окружающую среду МУП «Астрводоканал». Начальная максимальная цена аукциона (НМЦК) составляла чуть более 63,1 млн руб.

В понедельник, 26 мая, УКХиБ заключил контракт с ООО «ВТ Эксперт». Стоимость контракта соответствует НМЦК. Фирма займется разработкой разрешительных документов для следующих объектов «Астрводоканала»: ПОСК-1 на ул. Абаканской, 14А (микрорайон 3-й Интернационал); ПОСК-2 на ул. Перестроечной, 2 (Трусовский район); СОСК в поселке Садовый на ул. Северной, 1 (Приволжский район); ЮОСК на ул. Кабардинской, 1 (Советский район). Контракт требуется исполнить до 15 декабря 2026 года.

ООО «ВТ Эксперт» зарегистрировано в Москве на ул. Малая Дмитровка, 4 в сентябре 2007 года. Основной вид деятельности — профессиональная, научная и техническая. Компания принадлежит Артему Фирсову и Руслану Бастрыкину. Прошлый год фирма завершила прибылью в 19 млн руб. при обороте 230 млн руб.

Нина Шевченко