Аренда недвижимого имущества

ОАО «РЖД» передает в аренду на открытом аукционе часть нежилого помещения площадью 240 кв. м в городе Светлоград.

Фото: пресс-служба СКЖД

Цель использования - для проведения технического обслуживания в объеме ТО-3 и текущего ремонта в объеме ТР-1 локомотивов серии 2ТЭ116, 2ТЭ11бу, 2ТЭ25КМ (производственная деятельность).

Начальная цена торгов составляет 55 200,00 руб. (с учетом НДС).

Нежилое помещение находится в здании цеха технического обслуживания локомотивов станции Светлоград. Состояние помещения удовлетворительное, ремонт не требуется. Инженерные коммуникации: электроснабжение, отопление, водоснабжение.

Договор аренды заключаются сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Подробное описание и фотографии объекта размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (863)259-00-26.

ОАО РЖД