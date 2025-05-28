В Тольятти 45 процентов лифтов требуют замены или капитального ремонта

Состояние городских лифтов стало предметом обсуждения в гордуме на заседании комиссии по городскому хозяйству и рабочей группы по мониторингу вопросов в сфере ЖКХ. Всего в городе 5302 лифта, 45 процентов из них требуют замены или капитального ремонта, поскольку отработали более 25 лет, сообщили в гордуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

За 2024 год в рамках государственной программы Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья» произведена замена 206 лифтов. За период с 1 января 2024 года по 7 апреля 2025 года администрация города направила в минэнерго экспертные заключения на 276 лифтов для рассмотрения возможности участия в данной программе.

Также в 2025 году в рамках региональной программы капремонта были выполнены работы по замене 11 лифтов в двух МКД (Приморский, 42 и Мира, 92).

Однако директор УК «№1 ЖКХ» Владимир Морозов заявил, что дорогостоящие детали новых лифтов часто выходят из строя сразу после истечения гарантийного срока. На заседании комиссии предложили ФКР обсудить с производителем лифтов вопрос увеличения срока гарантийного обслуживания.

Еще один инструмент решения вопроса с устаревшим лифтовым оборудованием презентовало минэнерго в марте этого года. Программа ускоренной замены лифтов рассчитана для многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете. На сегодняшний день готовность участия в этой программе обозначили 4 дома, в которых установлено 18 лифтов.

В городе есть жилые дома, где проблема стоит наиболее остро. Так, на ул. Толстого, 21 не работает единственный лифт, а на ул. Мира, 137 простаивают три лифта. Члены рабочей группы запросят информацию в минэнерго о вариантах решения ситуации в двух этих домах, где не самая лучшая платежная дисциплина.

Алексей Алексеев