Аренда недвижимого имущества

ОАО «РЖД» передает в аренду на открытом аукционе производственно-складское помещение площадью 305,3 кв. м, расположенное в городе Беслан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Начальная цена торгов составляет 72 051,00 руб. (с учетом НДС).

Состояние объекта удовлетворительное, требуется проведение ремонта. Инженерные коммуникации: электроснабжение. Объект расположен в центре города с развитой инфраструктурой на охраняемой территории. В непосредственной близости объекты железнодорожной инфраструктуры, производственно-складские объекты, магазины, остановка общественного транспорта и железнодорожная станция Беслан.

Договор аренды заключаются сроком на 11 месяцев (с возможной пролонгацией) по результатам аукциона, проводимого посредством электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Подробное описание и фотографии объекта размещены на официальном сайте Недвижимость РЖД.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (863)259-00-26.

ОАО РЖД