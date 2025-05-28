Башкирские сетевики участвуют в аттестационных комиссиях вузов и ссузов

55 сотрудников ГК АО «БЭСК» в 2024 году приняло участие в экзаменационных и аттестационных комиссиях 30 вузов, ссузов и их филиалов. Членами комиссий являются руководители и специалисты всех дочерних предприятий компании и 11 производственных отделений ООО «Башкирэнерго».

Заместитель директора ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго» Айдар Янгиров (слева) на защите дипломных работ в БГАУ

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Членство в комиссиях является лишь частью масштабной работы, которую АО «БЭСК» ведет с вузами и ссузами. Энергетики читают лекции и проводят практические занятия со студентами электроэнергетического профиля. Двери компании всегда открыты для желающих пройти оплачиваемую производственную практику. Для выпускников, решивших начать свой путь в профессию в ГК АО «БЭСК», существует развернутая система адаптации: от «подъемных» до нематериальных стимулов. Все это дает свои плоды. В прошлом году в подразделения компании трудоустроилось 126 выпускников, из них 35 молодых специалистов с высшим образованием и 91 – со средним специальным.

Плотные контакты с некоторыми вузами и ссузами, включая не только участие, но и председательство энергетиков в экзаменационных и аттестационных комиссиях, дают зримые результаты. Именно из таких учебных заведений в ряды компании вливается больше всего выпускников. Например, среди ссузов по итогам прошлого года стоит назвать УТЭК, 36 выпускников которого пришли на работу в ГК АО «БЭСК». Среди вузов отметим УУНиТ и БГАУ, соответственно 8 и 5 выпускников которых пополнили ряды сетевиков.

Участие в экзаменационных и аттестационных комиссиях является свидетельством высокого авторитета компании как в отрасли, так и в образовательной сфере Башкирии.

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ООО «Башкирэнерго»