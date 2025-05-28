В Ростовской области за сутки в ДТП пострадали пять несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 27 мая в Ростове-на-Дону, во дворе дома № 14 по ул. Драгунской, жертвой ДТП стал 7-летний пешеход, выбежавший под колеса Kia Sportage.

На 2-м км подъезда от автодороги Миллерово — Вешенская, 17-летний водитель «Лада Ларгус» врезался во впереди движущийся питбайк KAYO под управлением несовершеннолетнего 16-летнего водителя. В этом ДТП пострадали оба водителя и 17-летний пассажир автомобиля «Лада Ларгус»

Вечером того же дня в Азове в пер. Коротком 30-летний водитель Toyota RAV4 сбил двухлетнего ребенка.

Все пострадавшие были доставлены в больницы по месту жительства, отметили в ГАИ. Проводится проверка.

Наталья Белоштейн