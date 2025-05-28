ООО «Башкирэнерго» предупреждает: земляные работы без согласования запрещены

25 мая в уфимском микрорайоне Нижегородка местные жители повредили кабельную линию электропередачи 6 кВ ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго». Это произошло во время самовольного проведения земляных работ без согласования.

Бригада Южного РЭС УГЭС ведет восстановительные работы

Фото: ООО «Башкирэнерго»

«Они копали колодец рядом с трансформаторной подстанцией и задели кабель. В результате аварии без электроснабжения осталось более 100 домов Ленинского района в Нижегородке. Случай вопиющий, так как своим опрометчивым поступком копатели не только оставили людей без света, но и могли погибнуть на месте от удара током», - рассказал начальник Южного РЭС ПО «УГЭС» ООО «Башкирэнерго» Андрей Дергунов.

Оперативно-выездная бригада незамедлительно прибыла на место и восстановила электроснабжение. Совместно с подразделениями внутренней безопасности ООО «Башкирэнерго» удалось установить виновников происшествия, которые полностью признали свою вину. Сейчас устанавливается материальный ущерб, который им предстоит возместить.

Следует помнить, что несанкционированные работы в охранных зонах ЛЭП без согласования с электросетевой компанией несут серьезные риски. Это может привести к нарушению электроснабжения, административной и даже уголовной ответственности. Кроме того, охранная зона ЛЭП – это место повышенной опасности, неосторожная работа в котором несет угрозу жизни и здоровью людей.

ООО «Башкирэнерго»