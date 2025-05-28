В Уфе состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «БЭСК»

27 мая в Уфе в выставочном комплексе «Уфа ЭКСПО» состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «БЭСК». Вел годовое заседание Общего собрания акционеров председатель Совета директоров АО «БЭСК» Серей Гурин. Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БЭСК» за 2024 год, приняло решение о распределении чистой прибыли, полученной по результатам года, и выплате дивидендов по акциям Общества.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Решением годового заседания Общего собрания акционеров был избран Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия, назначена аудиторская организация. В новой редакции утверждены Устав Общества, Положение о Совете директоров и Положение о Правлении.

Выступая перед акционерами, председатель Правления – Генеральный директор АО «БЭСК» Анатолий Пискунов рассказал о самых значимых проектах прошлого года, проанализировав экономические и производственные итоги работы предприятия.

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