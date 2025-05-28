Песков: прямые переговоры России и Украины важны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент важно договориться о следующем раунде переговоров России и Украины. Так он прокомментировал возможную встречу лидеров РФ, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы сейчас говорим о втором раунде прямых российско-украинских переговоров. Давайте дождемся, когда определится дата и место этих переговоров, они важны»,— сказал представитель Кремля журналистам.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры России и Украины. По их итогам стороны договорились подготовить свои условия прекращения огня и продолжить контакты. 28 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Лусине Баласян