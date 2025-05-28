Строительство поликлиники в Кировском районе Перми оценили в 838 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на право проектирования и строительства поликлиники с женской консультацией в Кировском районе Перми. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, трехэтажное здание поликлиники требуется построить на площадке, ограниченной улицами Адмирала Макарова, Светлогорской, Сокольской и Судозаводской. Общая площадь здания составит 3,5 тыс. кв. м. Медицинское учреждение будет рассчитано на 200 посещений в смену с дневным стационаром, женская консультация — на 100 посещений в смену с дневным стационаром на 10 коек.

Подрядчик должен начать проектирование 15 июля 2025 года, приступить к строительству 13 декабря 2026 года, сдать объект — 14 марта 2028 года.

Максимальная цена контракта указана в размере 838,6 млн руб. Итоги конкурса подведут 24 июня.