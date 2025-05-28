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Коммерсантъ FM
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Моменты с Кэри

Кэри Маллиган — 40 лет

Британская актриса Кэри Маллиган настолько зарекомендовала себя в Голливуде, что многие уже и забыли, что она на самом деле англичанка. За свою карьеру она трижды номинировалась на «Оскар» и четырежды — на «Золотой глобус». В карьере Маллиган сложно выбрать один или два программных фильма, потому что она успела сняться и в громких байопиках вроде «Внутри Льюина Дэвиса» или «Маэстро», и в кассовых хитах («Драйв»). Более подробный взгляд на карьеру Кэри Маллиган — в галерее «Коммерсантъ Стиль».

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Кэри Маллиган на премии Critics Choice Awards, 2024 год

Кэри Маллиган на премии Critics Choice Awards, 2024 год

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

Бренда Блетин, Розамунд Пайк, Кэри Маллиган, Талула Райли, Кира Найтли и Джена Мэлоун в фильме «Гордость и предубеждение» (2005)

Бренда Блетин, Розамунд Пайк, Кэри Маллиган, Талула Райли, Кира Найтли и Джена Мэлоун в фильме «Гордость и предубеждение» (2005)

Фото: East News

Кэри Маллиган на церемонии премии British Independent Film, 2007 год

Кэри Маллиган на церемонии премии British Independent Film, 2007 год

Фото: Mike Marsland / WireImage

С Аароном Тейлор-Джонсоном в фильме «Самый лучший» (2009)

С Аароном Тейлор-Джонсоном в фильме «Самый лучший» (2009)

Фото: East News

С Питером Сарсгаардом в фильме «Воспитание чувств» (2009)

С Питером Сарсгаардом в фильме «Воспитание чувств» (2009)

Фото: East News

С Кирой Найтли в фильме «Не отпускай меня» (2010)

С Кирой Найтли в фильме «Не отпускай меня» (2010)

Фото: East News

С Райаном Гослингом в фильме «Драйв» (2011)

С Райаном Гослингом в фильме «Драйв» (2011)

Фото: East News

С Майклом Дугласом в фильме «Уолл-стрит: деньги не спят» (2010)

С Майклом Дугласом в фильме «Уолл-стрит: деньги не спят» (2010)

Фото: East News

С Майклом Фассбендером в фильме «Стыд» (2011)

С Майклом Фассбендером в фильме «Стыд» (2011)

Фото: East News

Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо, Кэри Маллиган и Джоэл Эдгертон в фильме «Великий Гэтсби» (2012)

Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо, Кэри Маллиган и Джоэл Эдгертон в фильме «Великий Гэтсби» (2012)

Фото: East News

С Джастином Тимберлейком в фильме «Внутри Льюина Дэвиса» (2013)

С Джастином Тимберлейком в фильме «Внутри Льюина Дэвиса» (2013)

Фото: East News

С Мэри Джей Блайдж в фильме «Ферма &quot;Мадбаунд&quot;» (2017)

С Мэри Джей Блайдж в фильме «Ферма "Мадбаунд"» (2017)

Фото: East News

С Эдом Оксенбульдом и Джейком Джилленхолом в фильме «Дикая жизнь» (2018)

С Эдом Оксенбульдом и Джейком Джилленхолом в фильме «Дикая жизнь» (2018)

Фото: East News

Кэри Маллиган на церемонии премии «Оскар», 2021 год

Кэри Маллиган на церемонии премии «Оскар», 2021 год

Фото: Chris Pizzello-Pool / Getty Images

С Рэйфом Файнсом в фильме «Раскопки» (2021)

С Рэйфом Файнсом в фильме «Раскопки» (2021)

Фото: East News

Кэри Маллиган на балу Met Gala, 2021 год

Кэри Маллиган на балу Met Gala, 2021 год

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды» (2020)

Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды» (2020)

Фото: East News

Кадр из фильма «Космонавт» (2024)

Кадр из фильма «Космонавт» (2024)

Фото: East News

С Брэдли Купером на съемках фильма «Маэстро», 2022 год

С Брэдли Купером на съемках фильма «Маэстро», 2022 год

Фото: Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images

Кэри Маллиган на гала-вечере в Музее искусств округа Лос-Анджелес, 2022 год

Кэри Маллиган на гала-вечере в Музее искусств округа Лос-Анджелес, 2022 год

Фото: East News

С Мэрил Стрип на ежегодной премии International Film Awards, 2024 год

С Мэрил Стрип на ежегодной премии International Film Awards, 2024 год

Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Palm Springs International Film Society

Кэри Маллиган на Премии Гильдии киноактеров США, 2024 год

Кэри Маллиган на Премии Гильдии киноактеров США, 2024 год

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Кэри Маллиган на церемонии премии «Оскар», 2024 год

Кэри Маллиган на церемонии премии «Оскар», 2024 год

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

С Томом Басденом в фильме «Баллада об острове Уоллис» (2025)

С Томом Басденом в фильме «Баллада об острове Уоллис» (2025)

Фото: East News

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Кэри Маллиган на премии Critics Choice Awards, 2024 год

Фото: Lionel Hahn / Getty Images

Бренда Блетин, Розамунд Пайк, Кэри Маллиган, Талула Райли, Кира Найтли и Джена Мэлоун в фильме «Гордость и предубеждение» (2005)

Фото: East News

Кэри Маллиган на церемонии премии British Independent Film, 2007 год

Фото: Mike Marsland / WireImage

С Аароном Тейлор-Джонсоном в фильме «Самый лучший» (2009)

Фото: East News

С Питером Сарсгаардом в фильме «Воспитание чувств» (2009)

Фото: East News

С Кирой Найтли в фильме «Не отпускай меня» (2010)

Фото: East News

С Райаном Гослингом в фильме «Драйв» (2011)

Фото: East News

С Майклом Дугласом в фильме «Уолл-стрит: деньги не спят» (2010)

Фото: East News

С Майклом Фассбендером в фильме «Стыд» (2011)

Фото: East News

Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо, Кэри Маллиган и Джоэл Эдгертон в фильме «Великий Гэтсби» (2012)

Фото: East News

С Джастином Тимберлейком в фильме «Внутри Льюина Дэвиса» (2013)

Фото: East News

С Мэри Джей Блайдж в фильме «Ферма "Мадбаунд"» (2017)

Фото: East News

С Эдом Оксенбульдом и Джейком Джилленхолом в фильме «Дикая жизнь» (2018)

Фото: East News

Кэри Маллиган на церемонии премии «Оскар», 2021 год

Фото: Chris Pizzello-Pool / Getty Images

С Рэйфом Файнсом в фильме «Раскопки» (2021)

Фото: East News

Кэри Маллиган на балу Met Gala, 2021 год

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic

Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды» (2020)

Фото: East News

Кадр из фильма «Космонавт» (2024)

Фото: East News

С Брэдли Купером на съемках фильма «Маэстро», 2022 год

Фото: Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images

Кэри Маллиган на гала-вечере в Музее искусств округа Лос-Анджелес, 2022 год

Фото: East News

С Мэрил Стрип на ежегодной премии International Film Awards, 2024 год

Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Palm Springs International Film Society

Кэри Маллиган на Премии Гильдии киноактеров США, 2024 год

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Кэри Маллиган на церемонии премии «Оскар», 2024 год

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

С Томом Басденом в фильме «Баллада об острове Уоллис» (2025)

Фото: East News

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