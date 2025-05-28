Моменты с Кэри

Британская актриса Кэри Маллиган настолько зарекомендовала себя в Голливуде, что многие уже и забыли, что она на самом деле англичанка. За свою карьеру она трижды номинировалась на «Оскар» и четырежды — на «Золотой глобус». В карьере Маллиган сложно выбрать один или два программных фильма, потому что она успела сняться и в громких байопиках вроде «Внутри Льюина Дэвиса» или «Маэстро», и в кассовых хитах («Драйв»). Более подробный взгляд на карьеру Кэри Маллиган — в галерее «Коммерсантъ Стиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кэри Маллиган на премии Critics Choice Awards, 2024 год Фото: Lionel Hahn / Getty Images Бренда Блетин, Розамунд Пайк, Кэри Маллиган, Талула Райли, Кира Найтли и Джена Мэлоун в фильме «Гордость и предубеждение» (2005) Фото: East News Кэри Маллиган на церемонии премии British Independent Film, 2007 год Фото: Mike Marsland / WireImage С Аароном Тейлор-Джонсоном в фильме «Самый лучший» (2009) Фото: East News С Питером Сарсгаардом в фильме «Воспитание чувств» (2009) Фото: East News С Кирой Найтли в фильме «Не отпускай меня» (2010) Фото: East News С Райаном Гослингом в фильме «Драйв» (2011) Фото: East News С Майклом Дугласом в фильме «Уолл-стрит: деньги не спят» (2010) Фото: East News С Майклом Фассбендером в фильме «Стыд» (2011) Фото: East News Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо, Кэри Маллиган и Джоэл Эдгертон в фильме «Великий Гэтсби» (2012) Фото: East News С Джастином Тимберлейком в фильме «Внутри Льюина Дэвиса» (2013) Фото: East News С Мэри Джей Блайдж в фильме «Ферма "Мадбаунд"» (2017) Фото: East News С Эдом Оксенбульдом и Джейком Джилленхолом в фильме «Дикая жизнь» (2018) Фото: East News Кэри Маллиган на церемонии премии «Оскар», 2021 год Фото: Chris Pizzello-Pool / Getty Images С Рэйфом Файнсом в фильме «Раскопки» (2021) Фото: East News Кэри Маллиган на балу Met Gala, 2021 год Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды» (2020) Фото: East News Кадр из фильма «Космонавт» (2024) Фото: East News С Брэдли Купером на съемках фильма «Маэстро», 2022 год Фото: Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images Кэри Маллиган на гала-вечере в Музее искусств округа Лос-Анджелес, 2022 год Фото: East News С Мэрил Стрип на ежегодной премии International Film Awards, 2024 год Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Palm Springs International Film Society Кэри Маллиган на Премии Гильдии киноактеров США, 2024 год Фото: Frazer Harrison / Getty Images Кэри Маллиган на церемонии премии «Оскар», 2024 год Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images С Томом Басденом в фильме «Баллада об острове Уоллис» (2025) Фото: East News Следующая фотография 1 / 24 Кэри Маллиган на премии Critics Choice Awards, 2024 год Фото: Lionel Hahn / Getty Images Бренда Блетин, Розамунд Пайк, Кэри Маллиган, Талула Райли, Кира Найтли и Джена Мэлоун в фильме «Гордость и предубеждение» (2005) Фото: East News Кэри Маллиган на церемонии премии British Independent Film, 2007 год Фото: Mike Marsland / WireImage С Аароном Тейлор-Джонсоном в фильме «Самый лучший» (2009) Фото: East News С Питером Сарсгаардом в фильме «Воспитание чувств» (2009) Фото: East News С Кирой Найтли в фильме «Не отпускай меня» (2010) Фото: East News С Райаном Гослингом в фильме «Драйв» (2011) Фото: East News С Майклом Дугласом в фильме «Уолл-стрит: деньги не спят» (2010) Фото: East News С Майклом Фассбендером в фильме «Стыд» (2011) Фото: East News Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо, Кэри Маллиган и Джоэл Эдгертон в фильме «Великий Гэтсби» (2012) Фото: East News С Джастином Тимберлейком в фильме «Внутри Льюина Дэвиса» (2013) Фото: East News С Мэри Джей Блайдж в фильме «Ферма "Мадбаунд"» (2017) Фото: East News С Эдом Оксенбульдом и Джейком Джилленхолом в фильме «Дикая жизнь» (2018) Фото: East News Кэри Маллиган на церемонии премии «Оскар», 2021 год Фото: Chris Pizzello-Pool / Getty Images С Рэйфом Файнсом в фильме «Раскопки» (2021) Фото: East News Кэри Маллиган на балу Met Gala, 2021 год Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic Кадр из фильма «Девушка, подающая надежды» (2020) Фото: East News Кадр из фильма «Космонавт» (2024) Фото: East News С Брэдли Купером на съемках фильма «Маэстро», 2022 год Фото: Jason Howard / Bauer-Griffin / GC Images Кэри Маллиган на гала-вечере в Музее искусств округа Лос-Анджелес, 2022 год Фото: East News С Мэрил Стрип на ежегодной премии International Film Awards, 2024 год Фото: Emma McIntyre / Getty Images for Palm Springs International Film Society Кэри Маллиган на Премии Гильдии киноактеров США, 2024 год Фото: Frazer Harrison / Getty Images Кэри Маллиган на церемонии премии «Оскар», 2024 год Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images С Томом Басденом в фильме «Баллада об острове Уоллис» (2025) Фото: East News