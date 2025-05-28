Моменты с Кэри
Кэри Маллиган — 40 лет
Британская актриса Кэри Маллиган настолько зарекомендовала себя в Голливуде, что многие уже и забыли, что она на самом деле англичанка. За свою карьеру она трижды номинировалась на «Оскар» и четырежды — на «Золотой глобус». В карьере Маллиган сложно выбрать один или два программных фильма, потому что она успела сняться и в громких байопиках вроде «Внутри Льюина Дэвиса» или «Маэстро», и в кассовых хитах («Драйв»). Более подробный взгляд на карьеру Кэри Маллиган — в галерее «Коммерсантъ Стиль».
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