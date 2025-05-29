Продажа объектов ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» планирует проведение аукциона в электронной форме по продаже производственной базы с земельным участком.

Фото: пресс-служба СКЖД

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», планирует проведение аукциона в электронной форме по продаже принадлежащей ОАО «РЖД» на праве собственности производственной базы с земельным участком по адресу: Ростовская область, Сальский район, поселок Гигант, станция Трубецкая.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер». Аукционная документация и иная информация размещаются на сайтах РТС-тендер и Недвижимость РЖД.

Фото: пресс-служба СКЖД

Дополнительную информацию об объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: 8 (863) 259-00-10.

ОАО РЖД