Судебные приставы взыскали ущерб с отсидевшего похитителя госсубсидий

Сотрудники службы судебных приставов взыскали более 4 млн руб. в счет частичного возмещения материального ущерба государственному бюджету в особо крупном размере. Деньги уплатил один из 14 осужденных по резонансному уголовному делу о мошенническом хищении в 2008-2010 годах субсидий, которые были выделены для борьбы с безработицей и расхищены.

После отбывания назначенного судом срока предприниматель возместил государству 4 млн руб. ущерба по приговору. Также он заплатил исполнительский сбор в размере 306 тыс. руб. за нарушение сроков исполнения судебного решения.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», четверых бывших сотрудников Центра занятости Нижнего Новгорода и десять предпринимателей обвиняли в хищении 24 млн руб. под видом борьбы с безработицей: деньги похищались через фиктивное трудоустройство граждан и списывались на «мертвые души».

Анастасия Титова