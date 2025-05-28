В Самарской области участников СВО будут бесплатно обучать основам бизнеса

В Самарской области участники СВО смогут бесплатно обучаться основам ведения бизнеса. О этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, озвучив меры поддержки для предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам главы региона, участники программы будут претендовать на гранты до 500 тыс. руб. Планирующие расширение существующего бизнеса смогут воспользоваться микрозаймами Гарантийного фонда Самарской области под минимальный 1% годовых. Также начал свою работу Фонд поддержки технологического предпринимательства. Он будет предоставлять гранты бизнесменам для поддержки их инновационных решений.

Для многодетных предпринимателей будет запущена программа льготного кредитования в Гарантийном фонде Самарской области под 5% годовых.

По данным региональных властей, в Самарской области работают свыше 137 тыс. предприятий и индивидуальных предпринимателей, более 310 тыс. самозанятых.

Андрей Сазонов