В Удмуртии учредили стипендии имени Михаила Калашникова для студентов

В Удмуртии установили стипендии имени Михаила Калашникова для студентов вузов и техникумов, направленные на стимулирование интереса к науке и технологиям. Соответствующий указ главы республики опубликован на сайте регионального кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Стипендии получат студенты, имеющие достижения в области инженерных наук. Выплаты будут назначать ежегодно по результатам конкурсного отбора, организованного министерством образования региона. Для средних профессиональных образовательных учреждений предусмотрено 10 стипендий по 5 тыс. руб. каждая, для бакалавров и специалистов — 15 стипендий по 15 тыс. руб. Для магистров и аспирантов выплаты выше — 5 стипендий по 25 тыс. руб.

Кандидатуры будут отбирать ученые советы учебных заведений, учреждений науки и педагогические советы профессиональных образовательных организаций. Условием получения стипендии является активное участие студентов в научной деятельности и международных конкурсах. Первые выплаты начнутся с сентября 2025 года.