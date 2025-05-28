Кассационный суд отказал во взыскании с «Роскосмоса» долгов Миасского машзавода

Арбитражный суд Уральского округа признал законным и обоснованным решение об отказе привлечь государственную корпорацию «Роскосмос» и АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (ГРЦ Макеева, входит в «Роскосмос») к субсидиарной ответственности по денежным обязательствам АО «Миасский машиностроительный завод» (ММЗ, входит в «Роскосмос»). Кассационная жалоба конкурсного управляющего Анатолия Селищева оставлена без удовлетворения. Сообщение об этом опубликовано в карточке должника на Федресурсе.

Кассационный суд, как и первые две инстанции, рассматривал вопрос о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в закрытом режиме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заявление о привлечении к субсидиарной ответственности «Роскосмоса» и ГРЦ Макеева, владеющего 100% уставного капитала должника, конкурсный управляющий направил в суд в августе 2023 года. Общий размер требований кредиторов на тот момент превышал 2 млрд руб. В декабре арбитражный суд региона отказал в удовлетворении заявления, освободив госкорпорацию и ГРЦ от ответственности за долги ММЗ. В феврале этого года решение утвердил Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

АО «ММЗ» находится в процессе банкротства с июля 2022 года. Заявление в суд направило само предприятие, накопившее долги за энергоресурсы и по кредитам из-за недостаточного объема заказов, высокой закредитованности и высоких расходов на выплату процентов. Крупнейшими кредиторами являются Россельхозбанк и «НОВАТЭК-Челябинск». Завод продолжает работать.