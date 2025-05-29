Аудит и консалтинг 29.05.2025, 00:01 ИТ-консалтинг Выйти из полноэкранного режима № Группа компаний/компания Выручка за 2024 год(тыс. руб.) Тип участника 1 «Технологии Доверия» 3 424 671 Группа 2 Б1 2 429 182 Группа 3 Юникон 1 554 628 Группа 4 РУКОН 525 337 Группа 5 КСК ГРУПП 345 324 Группа 6 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК 49 024 Группа 7 «Группа ПРАУД» 38 526 Группа 8 «Авуар» 30 000 Группа 9 «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» 5643 Группа 10 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» 5590 Группа Открыть в новом окне Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-rr.com.