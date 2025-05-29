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Коммерсантъ FM
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ИТ-консалтинг

Группа компаний/компания Выручка за 2024 год(тыс. руб.) Тип участника
1 «Технологии Доверия» 3 424 671 Группа
2 Б1 2 429 182 Группа
3 Юникон 1 554 628 Группа
4 РУКОН 525 337 Группа
5 КСК ГРУПП 345 324 Группа
6 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК 49 024 Группа
7 «Группа ПРАУД» 38 526 Группа
8 «Авуар» 30 000 Группа
9 «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» 5643 Группа
10 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» 5590 Группа

Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга. Полную версию таблицы см. на сайте www.raex-rr.com.

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