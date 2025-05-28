Из Челябинска в Калининград запускают еженедельный поезд

С июня по август из Челябинска в Калининград и обратно каждую неделю будет отправляться сезонный поезд № 426/425, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Из Калининграда поезд будет отправляться по понедельникам в 9:55, из Челябинска — по четвергам в 21:35. Отправление по местному времени. Маршрут проходит через Уфу, Самару, Пензу, Тулу, Смоленск и Минск. Время в пути составит 2 дня, 19 часов.

В пресс-службе ЮУЖД напоминают, что российские транзитные поезда следуют через Литву без права посадки и высадки туристов на территории этого государства. Также сохраняется квота мест — не более 300 пассажиров в одном составе.

Виталина Ярховска