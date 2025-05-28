Туры в Бахрейн конкурируют с Арабскими Эмиратами

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, какие программы путешественникам предлагают туроператоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Повышенный интерес к островному государству в Персидском заливе у россиян заметили еще в прошлом году. Теперь туроператоры решили подготовиться: два крупных игрока с июня по октябрь запускают блочную программу на рейсах главного перевозчика в Бахрейне Gulf Air между Москвой и Манамой.

В распоряжении туристов, предпочитающих пакетную услугу, четыре перелета в неделю, включенный багаж и 80 отелей в Бахрейне на выбор. Кстати, летом цены на размещение снижаются минимум на 20% относительно зимы, а иногда отдых обходится и вдвое дешевле. Понятное дело — жара под 40 градусов не всем придется по вкусу. Но из-за островного расположения климат Бахрейна куда мягче, чем у его соседей Саудовской Аравии или даже Омана. С моря дует приятный ветерок, к тому же в большинстве отелей есть охлаждаемые бассейны.

Выбор объектов с повышенным комфортом уровня четырех-пяти звезд довольно велик — от Ritz Carlton, Novotel, Sofitel до менее узнаваемых. Столица Манама находится на крупнейшем острове архипелага. Там можно посетить самые современные моллы и насладиться шопингом. В Бахрейне ежегодно проходит Гран-при «Формулы-1», и даже если поездка выпала на другой период, доступны выезды на внедорожниках в пустыню и морские круизы на яхтах. На естественных и насыпных островах можно много чего посмотреть — от исторических памятников до экзотической природы. Пляжи песчаные и комфортные. Недельный тур в пятизвездный отель в июне туроператоры оценили в 280 тыс. руб.

Яна Лубнина