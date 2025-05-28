В Самаре введен режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения дома

Режим повышенной готовности объявлен в Самаре из-за угрозы обрушения фасада дома № 113 на улице Арцыбушевской. Постановление главы города Ивана Носкова опубликовала муниципальная администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Речь идет о постройке в Ленинском районе Самары. Мера принята в связи с тем, что часть фасада здания может снести кровлю соседнего частного дома, а это чревато чрезвычайной ситуацией.

Границей территории, на которой может возникнуть ЧС, определен участок в границах 5 м по периметру от указанной постройки. Ответственность за ликвидацию угрозы возложили на руководителя департамента градостроительства Самары Артема Малютина.

Георгий Портнов