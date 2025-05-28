У Городца появились города-побратимы в Иране и Эфиопии

Города Казвин (Иран) и Дебре-Бырхан (Эфиопия) стали побратимами Городца. Соответствующие соглашения были подписаны на полях ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ 27 мая, сообщил глава Городецкого округа Александр Мудров.

«Новые связи — это новые возможности и для нашего туризма, и для экономического обмена»,— написал он в своем Telegram-канале. Города-побратимы будут обмениваться опытом и создавать совместные проекты.

Ранее Городецкий округ заключил побратимские соглашения с муниципалитетами Беларуси, Абхазии, Бразилии и Китая.

Елена Ковалева