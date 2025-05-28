В Челябинскую область привезли 1,2 тыс. тонн семечек из Китая

В Челябинскую область по железной дороге прибыла первая в этом году партия семян подсолнечника из Китая. Всего в регион доставили 1,2 тыс. т зерен, сообщает пресс-служба Челябинской таможни.

Один из крупнейших региональных производителей получит более 50 контейнеров с семенами. Общая стоимость китайской продукции составила 200 млн руб. Отбор проб и образцов товара произвели сотрудники Троицкого таможенного поста вместе с должностными лицами Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Виталина Ярховска