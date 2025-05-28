На Дону в нескольких районах выявили случаи заражения КГЛ и лихорадкой Ку

В Ростовской области зафиксировали случаи заражения инфекций, передающимися через клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, случаи заболевания Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) зарегистрированы в Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском и Мартыновском районах, а лихорадкой Ку - в Сальском и Песчанокопском районах. Специалисты также обнаружили вирус конго-крымской геморрагической лихорадки в клещах, снятых с людей и животных в Мартыновском и Зимовниковском районах.

Патогенны иксодового клещевого боррелиоза в насекомых выявили также в Ростове-на-Дону и Азовском районе.

Константин Соловьев