ВТБ поддержал X Форум предпринимателей имени Вильгельма Столля

Банк ВТБ традиционно выступил стратегическим партнёром ежегодного предпринимательского Форума имени Вильгельма Столля, который прошёл в Воронеже 26–27 мая. Мероприятие, посвящённое развитию малого и среднего бизнеса, объединило активных игроков региональной экономики.



Фото: пресс-служба Банка ВТБ

Премия имени Столля, учреждённая для поощрения предпринимателей, вносящих заметный вклад в социально-экономическое развитие области, вручается уже в десятый раз. Проект реализуется в рамках национальной программы поддержки МСП, инициированной Президентом России, при участии Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «ЛИДЕР», Министерства предпринимательства, торговли и туризма региона, а также центра «Мой бизнес».

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения победителей, где управляющий Воронежским отделением ВТБ, вице-президент банка Игорь Нестеров вручил награду в номинации «Бизнес, проверенный временем» Александру Никитину, руководителю ООО «Интеллектуальные комплексы автоматики».

Игорь Нестеров, управляющий ВТБ в Воронежской области, вице-президент банка отметил: «За десятилетие своего существования Премия Столля стала значимым событием в экономической жизни региона и престижной наградой. Она не только отмечает достижения предпринимателей, но и укрепляет диалог между теми, кто формирует экономическое будущее региона».

Форум имени Вильгельма Столля традиционно служит площадкой для обмена опытом и демонстрации успешных кейсов, способствующих созданию новых рабочих мест и повышению инвестиционной привлекательности Воронежской области.