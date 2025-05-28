Громкие "хлопки" в Омске чиновники объяснили испытаниями артиллерии

Причиной «хлопков» в Омске минувшей ночью стали испытания самоходных артиллерийских установок. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области. На громкие звуки жаловались местные жители.

«Да, иных источников звуков, которые могли быть сотрудниками полиции и МЧС обнаружены, не было»,— сказали «РИА Новости» в пресс-службе.

Telegram-канал «Омск с огоньком» в ночь на 28 мая сообщил, что к северу от города «слышны громкие звуки неизвестного происхождения». Губернатор области Виталий Хоценко с утра заявил, что сотрудники полиции и МЧС провели проверку и она «никаких проблемных моментов не выявила». В группе администрации Пушкинского сельского поселения Омска во «ВКонтакте» вскоре опубликовали пост о том, что в рамках выполнения гособоронзаказа по ремонту самоходных артиллерийских установок пройдут «испытания стрельбой (гидровыстрел)». Их планировалось провести в районе бетонной дороги в поселке Хвойный, который находится к северо-востоку от Омска.