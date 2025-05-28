В Ставропольском крае семейная пара получила ожоги при взрыве газа
На улице Кирова в Зеленокумске произошел взрыв газа
Супружеская пара пострадала при хлопке газовоздушной смеси в Зеленокумске Советского округа. Инцидент произошел в летней кухне частного дома на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.
Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю
Сотрудники пожарной службы оперативно прибыли на место происшествия. Помощь потребовалась владельцам дома, пострадавшим от взрывной волны. В момент инцидента муж и жена находились внутри помещения. Пострадавших с ожогами передали медицинским работникам.
На месте происшествия работали шесть специалистов и две единицы техники.
По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка бытового газа. Дознаватель МЧС выясняет все обстоятельства случившегося.