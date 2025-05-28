В Ставропольском крае семейная пара получила ожоги при взрыве газа

Супружеская пара пострадала при хлопке газовоздушной смеси в Зеленокумске Советского округа. Инцидент произошел в летней кухне частного дома на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю Фото: МЧС РФ по Ставропольскому краю

Сотрудники пожарной службы оперативно прибыли на место происшествия. Помощь потребовалась владельцам дома, пострадавшим от взрывной волны. В момент инцидента муж и жена находились внутри помещения. Пострадавших с ожогами передали медицинским работникам.

На месте происшествия работали шесть специалистов и две единицы техники.

По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка бытового газа. Дознаватель МЧС выясняет все обстоятельства случившегося.

Николай Аксенов