Закупки госкомпаний у МСП Северной Осетии выросли на 51%

Госкомпании приобрели товары и услуги у представителей малого и среднего предпринимательства Северной Осетии на сумму 820 миллионов рублей в первом квартале 2025 года, что на 51% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Сегодня работа с бизнесом не про выполнить квоту. Это про доверие, эффективность и честную кооперацию. И это именно тот подход, который продвигает нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"»,— отметил Сергей Меняйло.

Результаты свидетельствуют о положительной динамике взаимодействия государственных компаний с предприятиями малого и среднего предпринимательства республики.

Николай Аксенов