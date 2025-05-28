Закупки госкомпаний у МСП Северной Осетии выросли на 51%
Госкомпании увеличили закупки у бизнеса Северной Осетии до 820 млн рублей
Госкомпании приобрели товары и услуги у представителей малого и среднего предпринимательства Северной Осетии на сумму 820 миллионов рублей в первом квартале 2025 года, что на 51% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Сегодня работа с бизнесом не про выполнить квоту. Это про доверие, эффективность и честную кооперацию. И это именно тот подход, который продвигает нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"»,— отметил Сергей Меняйло.
Результаты свидетельствуют о положительной динамике взаимодействия государственных компаний с предприятиями малого и среднего предпринимательства республики.