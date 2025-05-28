25% ижевчан мечтают возглавить свою компанию

25% трудоустроенных ижевчан хотели бы занять должность генерального директора в своей компании, следует из опроса сервиса SuperJob. Мужчины проявляют большую амбициозность: 29% из них стремятся к руководящей позиции, в то время как среди женщин этот показатель составляет 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стремление к карьерному росту особенно выражено у сотрудников с зарплатой выше среднего: 35% тех, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. в месяц, мечтают стать директорами, тогда как среди работников с доходом ниже этой суммы — только 18%.

Среди популярных профессиональных групп наибольшее желание занять руководящую должность проявляют менеджеры по логистике (35%), специалисты по клиентскому обслуживанию (32%) и продажам (31%). Наименьший интерес к этой роли наблюдается у бухгалтеров (14%), психологов (12%) и фармацевтов с секретарями (по 7%).