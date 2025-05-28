В прошлом году в Сызрани в медучреждения поставили оборудование на 194,5 млн рублей

В 2024 году в медицинских учреждениях Сызрани провели строительно-ремонтные работы на 39,1 млн руб. Также закупили и поставили медоборудование на общую сумму 194,5 млн руб. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

С целью привлечения врачей в государственные медучреждения за счет бюджета городского округа в прошлом году частично оплачено обучение шести студентам медицинских вузов и компенсирована аренда жилья шести врачам. Также двум врачам выплатили единовременные пособия на покупку жилья, предоставили меры соцподдержки 11 врачам Самарского областного клинического кардиологического диспансера. По результатам городского конкурса «Лучший работник здравоохранения» четыре победили получили гранты по 75 тыс. руб.

В администрации отмечают, что минздрав Самарской области планирует выплаты врачам в Сызрани и Тольятти по программе «Земский доктор» на сумму 1 млн руб. При увеличении единовременного пособия врачам на покупку жилья до 1,5 млн руб. общая сумма выплат составит 2,5 млн руб.

Руфия Кутляева