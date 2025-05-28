Суд разрешил ввести в эксплуатацию временный терминал в аэропорту Иркутска

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 28 мая отменил запрет на ввод временного терминала в международном аэропорту Иркутска, который в ноябре 2024 года по иску Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры запретили эксплуатировать до окончания судебных разбирательств. По мнению ведомства, объект построен с нарушениями законодательства и с отступлением от технического задания, следует из картотеки арбитражных дел. Представление транспортной прокуратуры об устранении нарушений было выдано администрации аэропорта еще в июле 2024 года. Комплекс возводили в течение 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе»,— говорится в определении суда.

Подрядчика по строительству модульного пассажирского павильона сборно-разборного типа АО «Международный аэропорт Иркутска» выбрало в октябре 2023 года. Стоимость контракта составила 585,4 млн руб. Договор был заключен с коллективным участником: ООО «Байкалстройкомплекс» (Иркутск) и ООО «Международная строительная компания» (Москва). Площадь застройки сооружения составила 2,7 тыс. кв. м. Изначально сдать объект планировалось в сентябре 2024 года.

Лолита Белова